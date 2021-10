Lũ đổ về nhanh, phố cổ Hội An ngập nhiều nơi

XEM CLIP:

Khoảng 14h, tại tuyến đường ven sông Hoài như Bạch Đằng nước dâng nhanh, ngập sâu gần 1m, nước đục ngầu.

Lũ về bất ngờ, người dân chạy lũ vội vàng, khẩn trương kê cao tài sản để tránh hư hỏng. Còn một số người khác thì hiếu kỳ với cảnh lũ về đã tìm đến tranh thủ chụp ảnh.

Ông Tăng Hà Ái (60 tuổi, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho hay, vào rạng sáng nay (17/10), nước đã lên ngập trên đường Bạch Đằng.

“Rạng sáng nay tôi dậy thì thấy nước đã lênh láng trên đường. Từ sáng đến giờ nước lên đã được gần nửa mét”, ông Ái cho hay.