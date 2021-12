Lũ dâng cao ngang người, dân khốn khổ vì chạy lũ "như cơm bữa"

Your browser does not support the audio element.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong 2 ngày qua (27-28/12) trên địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam) có mưa rất lớn trên diện rộng. Đến sáng 28/12, mực nước sông Tam Kỳ lên rất nhanh, gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Mưa lớn kéo dài kèm theo nước sông dâng cao khiến hàng chục hộ dân khối phố 3 phường Phước Hòa ngập sâu trong nước.

Đường biến thành sông nên người dân dùng ghe, thuyền để di chuyển tài sản và đưa người ra khỏi vùng ngập.

Khu vực phường An Phú và một số khu dân cư thuộc khối phố 3, phường Phước Hòa, mực nước ngập cao gần 1m, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà.

Nhiều người cho biết do nước lũ dâng quá nhanh nên đến sáng nay, cả khu vực đã mênh mông nước.

Tại khối phố 3, phường Phước Hòa (TP Tam Kỳ), từ chiều 27/12, người dân đã chuẩn bị đưa xe máy, tài sản đến những nơi cao, tránh ngập nước.