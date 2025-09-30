Lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, nhiều khu vực miền Bắc nguy cơ ngập lụt nặng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi cảnh báo khẩn: Miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang bước vào đợt lũ nghiêm trọng, mực nước tại nhiều sông lớn vượt báo động (BĐ) 3 - cấp độ nguy hiểm cao nhất.

Theo đó, trong 12 giờ qua, lũ trên sông Thao (Lào Cai) đang lên rất nhanh. Tại trạm Yên Bái, mực nước đã đạt 34,28m, vượt báo động 3 tới 2,28m. Thủy điện Đồng Sung bắt đầu xả lũ lớn vào rạng sáng nay (30/9), với lưu lượng lên tới 2.613m³/s.

Các tuyến sông lớn khác cũng đang "gồng mình" trước áp lực nước khổng lồ như: Sông Mã (Thanh Hóa) 6,9m - trên BĐ3 là 0,4m; sông Cả (Nghệ An) 7,1m - trên BĐ2 là 0,2m; sông Đồng Nai 112,67m - trên BĐ2 là 0,17m.