Lũ 'đặc biệt lớn' ở Đà Nẵng, xã dời trụ sở trong đêm

Từ đêm 27 đến sáng 28-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, nước từ thượng nguồn và các thủy điện đổ về khiến nhiều xã phường ven sông Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục bị ngập nặng.

Trong đêm 27-10, nước dâng cao, một số người già, người bị đau bệnh đột xuất không thể di chuyển được, người thân đã phải lên mạng nhờ hỗ trợ giúp đỡ. Các lực lượng quân sự, công an và các đội cứu hộ tại địa phương đã sử dụng ca nô "giải cứu" được nhiều người đến nơi an toàn.

Xã Trà Leng di dời trụ sở ngay trong đêm

Tại các xã vùng núi của TP Đà Nẵng, hơn 3 ngày qua trời mưa rất lớn. Tối 27-10, trước nguy cơ xảy ra sạt lở, UBND xã Trà Leng đã phải khẩn cấp di dời trụ sở UBND xã và toàn bộ hồ sơ, tài sản đến nơi an toàn.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết phía sau trụ sở mới của UBND xã vừa bị sạt lở một đoạn lớn, nguy cơ tiếp tục sạt xuống khu làm việc rất cao. Trước tình huống khẩn cấp, tối 27-10, chính quyền xã đã tổ chức di dời toàn bộ cán bộ, nhân viên và tài sản của xã đến nơi an toàn.