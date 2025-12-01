Lũ cuốn trôi gian nhà cũ và 10 triệu đồng tích cóp của người phụ nữ nghèo đơn thân

Sau 5 ngày diễn ra trận ngập lụt kinh hoàng ở xóm Đông, xã Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên), bà Trương Thị Hoạt (sinh năm 1971) vẫn mải miết đi bới các ngóc ngách quanh ngôi nhà đã đổ nát để tìm bọc tiền 10 triệu đồng mà bà gom góp bao năm nay, với hy vọng bọc tiền còn mắc ở quanh đây.

Xót xa cảnh bà Trương Thị Hoạt ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên chỉ có gian nhà cũ và tích góp được 10 triệu đồng nhưng đã bị cuốn trôi tất cả hôm 8-10. Ảnh: Văn Duẩn



"Trận lũ kinh hoàng ngày 8-10 tràn về đã cuốn tất cả những tài sản có giá trị: Cuốn trôi nhà, cuốn trôi 10 bao thóc, 1 tủ lạnh, các vật dụng. Có bọc tiền 10 triệu đồng gom góp bao năm, cũng bị lũ cuốn trôi. Nhà tôi chả còn gì cả" - bà Hoạt buồn rầu.