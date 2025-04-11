Lũ cuồn cuộn đổ xuống vùng ven Đà Nẵng, gây ngập nhiều tuyến giao thông

Đà Nẵng khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi

Ngày 4-11, Thành ủy Đà Nẵng có công văn yêu cầu các cấp ủy, địa phương chủ động triển khai công tác ứng phó bão Kalmaegi.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy, địa phương đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu.

Các địa phương khẩn trương rà soát, xác định những nơi có nguy cơ mất an toàn để có phương án ứng phó, sơ tán người dân. Đồng thời, hạn chế việc người dân bị cô lập, không đảm bảo lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm…

Các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt các kịch bản, phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm “bốn tại chỗ”. Trong đó lưu ý các kinh nghiệm ứng phó mưa lũ vừa qua, không để người dân chịu đói, rét.

UBND TP Đà Nẵng thực hiện vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão. Việc này phải đảm bảo chức năng điều tiết, tránh tình trạng “lũ chồng lũ”, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản mưa lớn kéo dài sau bão.

Các ngành liên quan khẩn trương xử lý các tuyến giao thông bị sạt lở, cản trở lưu thông. Ưu tiên thông tuyến phục vụ lực lượng cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Kiên quyết nghiêm cấm người dân đi lại trong vùng ngập lũ, sạt lở khi chưa an toàn để tránh các tai nạn xảy ra.