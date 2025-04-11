Lũ cuồn cuộn đổ xuống vùng ven Đà Nẵng, gây ngập nhiều tuyến giao thông

04/11/2025 17:27

Nước lũ cuồn cuộn tràn về xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng gây ngập, chia cắt nhiều tuyến giao thông. 

Ngày 4-11, ghi nhận của PV tại xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng, nước lũ cuồn cuộn đổ về gây ngập, chia cắt nhiều tuyến giao thông. Người dân phải lội nước di chuyển, nhiều xe máy được mang gửi lên nơi cao ráo tránh ngập.

Lũ cuồn cuộn tràn về xã vùng ven Đà Nẵng.
da-nang-9.jpg
Ngày 4-11, TP Đà Nẵng đã có nắng; tuy nhiên nước lũ từ thượng nguồn đổ về vẫn làm cánh đồng thôn Yến Nê 2 mênh mông nước. Ảnh: TẤN VIỆT
da-nang-8.jpg
Nhiều khu vực ngập 0,3 - 0,5 m, các phương tiện không thể lưu thông. Người dân mang xe máy đi gửi ở các vị trí cao ráo. Ảnh: TẤN VIỆT
da-nang-7.jpg
Lũ tràn qua thôn La Bông, ngay dưới đường ADB5 nối xã Hòa Tiến và xã Hòa Vang. Ảnh: TẤN VIỆT
da-nang-6.jpg
Nhiều đường xương cá dọc theo đường ADB5 bị ngập sâu. Chính quyền địa phương rào chắn không cho xe cộ đi qua. Ảnh: TẤN VIỆT
da-nang-5.jpg
Nhiều khu vực tại xã Hòa Tiến bị ngập sâu. Ảnh: TẤN VIỆT
da-nang-4.jpg
Các khu vực thấp trũng vẫn chìm trong nước dù trời đã có nắng. Ảnh: TẤN VIỆT
da-nang-3.jpg
Nước lũ từ thượng nguồn đổ về, chảy cuồn cuộn qua các ngầm, tràn. Ảnh: TẤN VIỆT
da-nang-2.jpg
Nhiều đường nội đồng tại xã Hòa Tiến không thể lưu thông. Ảnh: TẤN VIỆT
da-nang-1.jpg
Nước lũ cuộn trào, đục ngầu nhấn chìm ruộng đồng của người dân. Ảnh: TẤN VIỆT
da-nang.jpg
Theo chị Sương (ngụ thôn La Bông), khu vực này bị ngập lại từ ngày 2-11 do thủy điện xả lũ. Nơi ngập sâu nhất đến đầu gối, người dân nhiều ngày bì bõm trong nước. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi

Ngày 4-11, Thành ủy Đà Nẵng có công văn yêu cầu các cấp ủy, địa phương chủ động triển khai công tác ứng phó bão Kalmaegi.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy, địa phương đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu.

Các địa phương khẩn trương rà soát, xác định những nơi có nguy cơ mất an toàn để có phương án ứng phó, sơ tán người dân. Đồng thời, hạn chế việc người dân bị cô lập, không đảm bảo lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm…

Các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt các kịch bản, phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm “bốn tại chỗ”. Trong đó lưu ý các kinh nghiệm ứng phó mưa lũ vừa qua, không để người dân chịu đói, rét.

UBND TP Đà Nẵng thực hiện vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão. Việc này phải đảm bảo chức năng điều tiết, tránh tình trạng “lũ chồng lũ”, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản mưa lớn kéo dài sau bão.

Các ngành liên quan khẩn trương xử lý các tuyến giao thông bị sạt lở, cản trở lưu thông. Ưu tiên thông tuyến phục vụ lực lượng cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Kiên quyết nghiêm cấm người dân đi lại trong vùng ngập lũ, sạt lở khi chưa an toàn để tránh các tai nạn xảy ra.

Theo plo.vn
https://plo.vn/lu-cuon-cuon-do-xuong-vung-ven-da-nang-gay-ngap-nhieu-tuyen-giao-thong-post879391.html
