Lũ các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh, nhiều nơi bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999

Hiện nước lũ trên sông Phước Giang đang lên rất nhanh.

Sáng 29/10, trao đổi nhanh với PV, lãnh đạo UBND xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, hiện mực nước lũ trên các sông trên địa bàn đang lên rất nhanh, nhiều nơi vượt báo động 3, xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử các năm 1999, 2013.

“Hiện tại lũ đang lên rất nhanh, có nhà ngập đến tầng 1, có nhà ngập hơn nửa nhà. Nhiều tài sản của người dân ở thị trấn Di Lăng bị ngập nặng do không kịp di dời. Hiện mực nước trên các sông đang tiếp tục dâng cao, nguy cơ sẽ có nhiều vùng dân cư bị nhấn chìm”, lãnh đạo xã Sơn Hà nói.

Nhiều nơi ở xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập nặng.

Theo lãnh đạo xã Sơn Hà, hiện tại giao thông lên trung tâm thị trấn Di Lăng bị chia cắt hoàn toàn. Chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng, ứng cứu nhà dân bị ngập sâu trong lũ, tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.