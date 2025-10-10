Lũ ập về trong đêm, hơn 20 người ở Lạng Sơn tháo chạy lên núi tìm đường sống

Hơn 3 ngày sống tại hang đá trên núi cao, gia đình bà Nguyễn Thị Thú (72 tuổi, thôn Tân Nhiên, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng khi rạng sáng 8/10, nước lũ ầm ầm đổ về nhấn chìm toàn bộ nhà cửa.

Bà Thú cho biết, mặc dù đã nhận được thông báo nước sẽ dâng cao tại địa bàn, nhưng không nghĩ nước dâng nhanh như vậy. Thời điểm ấy, bà cùng người nhà mò mẫm trong đêm, mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Nguồn sáng duy nhất của họ là từ chiếc điện thoại sắp hết pin, dùng để kê tài sản lên cao.

Bà Thú kể lại khoảnh khắc cùng người nhà bỏ chạy lên núi đá thoát thân. Ảnh: T.H

Thấy mực nước tăng nhanh, ông Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi, con trai bà Thú) hô bố mẹ chạy theo hướng núi đá phía sau nhà.