Lowkey là gì? Vì sao nhiều người chọn lối sống Lowkey?

Lowkey là gì?
Lowkey là thuật ngữ dùng mô tả một phong cách sống kín đáo, khiêm tốn, không phô trương, không khoe khoang, không cầu thị. Người Lowkey thường là những người hướng nội, thích dành thời gian cho bản thân và những người thân thiết. Họ không thích thể hiện bản thân quá nhiều và thường tránh trở thành trung tâm của sự chú ý.
Được biết, Low key là từ tiếng lóng nổi nhất trên mạng xã hội Twitter vào năm 2015 và hiện nay thuật ngữ này vẫn được sử dụng khá phổ biến ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong cộng đồng giới trẻ.
2. Lowkey là gì trên mạng xã hội?
Thuật ngữ “Low key” trong ngôn ngữ mạng xã hội thường được sử dụng để mô tả cách thức hoạt động hoặc thái độ của một người khi dùng trên mạng xã hội. Cụ thể, “Low key” trên mạng xã hội có nghĩa là chỉ một người đang sống ẩn dật và không cập nhật quá nhiều thông tin trên trang cá nhân của mình.
Biểu hiện của người dùng “Low key” trên mạng xã hội có thể là:
- Không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân hoặc hình ảnh cá nhân trên trang cá nhân của họ.
- Không tạo ra nhiều nội dung gây chú ý hoặc nổi bật.
- Không tham gia vào tranh luận hay thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.
- Giữ thái độ trung lập và ít thể hiện cảm xúc mạnh mẽ.
Tuy nhiên, lối sống Lowkey đang thu hút một lượng đông đảo người trẻ và đã trở thành một trào lưu mới trên mạng xã hội. Mọi người xem lối sống này như cách để thể hiện sự trưởng thành và sự tập trung vào giá trị thực sự của cuộc sống.
3. Người Lowkey là gì?
Người Lowkey là những người sống sống đơn giản, không quá phô trương, không quan tâm nhiều đến vật chất và thường có đời sống kín đáo.
Người lowkey thường tập trung vào những giá trị cốt lõi của cuộc sống, tránh tham lam và hạn chế sự bất mãn về cuộc sống vật chất. Họ cũng là những người đề cao sự giảm thiểu xao lạc và phô trương trong hành động và cách sống của mình.
Đồng thời, người Lowkey có thể được coi là những người sống đơn giản và giản dị. Họ thường không quan tâm đến việc thu hút sự chú ý của người khác hoặc trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không có những khát vọng và mục tiêu trong cuộc sống của mình.
4. Lối sống Lowkey là như thế nào?
Lowkey là lối sống đơn giản, tuy nhiên làm thế nào để xây dựng được lối sống Lowkey đúng nghĩa vẫn là câu hỏi lớn của nhiều bạn trẻ. Sau đây sẽ là những gợi ý để bạn có thể trở thành người có lối sống Lowkey.
Tận hưởng sự đơn giản
Lowkey là lối sống mà bạn cần biết cách tận hưởng sự đơn giản trong cuộc sống và không quá phụ thuộc vào vật chất. Những người có lối sống Lowkey luôn biết cách tận hưởng những điều đơn giản thay vì tìm kiếm những điều xa xỉ và đắt đỏ.
Hơn thế, bằng cách tận hưởng sự đơn giản, người sống Low key có thể tạo ra môi trường sống yên tĩnh, tĩnh lặng cho bản thân, giúp họ tập trung vào những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Đồng thời giúp bản thân họ có được một tâm lý ổn định, tránh được những căng thẳng, áp lực không cần thiết từ bên ngoài.
Giảm thiểu sự xao lạc và phô trương
Một trong những nguyên tắc quan trọng của lối sống Lowkey là giảm thiểu sự xao lạc và phô trương trong hành động và cách sống. Người sống Lowkey sẽ không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý từ người khác.
Ngoài ra, việc giảm thiểu sự xao lạc và phô trương cũng giúp những người sống Lowkey giữ cho bản thân mình trong một trạng thái tâm lý ổn định và tránh những căng thẳng và áp lực không cần thiết từ bên ngoài.
Tự chăm sóc và phát triển bản thân
Để trở thành người sống Low key bạn nên biết cách tự chăm sóc và phát triển bản thân của mình. Thay vì tập trung vào sự chú ý từ người khác hoặc đua đòi để thể hiện mình trước công chúng thì người có lối sống Lowkey thường dành thời gian và năng lượng để tập trung vào việc tự cải thiện. Bằng cách này, họ xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công và hạnh phúc cá nhân.
Hơn thế, những người Lowkey thường biết cân nhắc và ưu tiên những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống của họ. Họ không bị cuốn vào cuộc đua không ngừng của mạng xã hội và áp lực của sự so sánh với người khác. Thay vào đó, họ tập trung vào việc phát triển kỹ năng, tìm kiếm kiến thức mới, và thúc đẩy sự tiến bộ cá nhân.
Tập trung vào những giá trị cốt lõi
Tập trung vào những giá trị cốt lõi là một trong những điểm mạnh của những người sống Lowkey. Họ không bị lôi cuốn bởi sự nổi bật tạm thời hoặc những thứ tưởng chừng quan trọng mà thực tế chỉ là phù du. Thay vào đó, họ tập trung vào những giá trị ổn định, như trung thực, tôn trọng, sự đoàn kết, và lòng biết ơn.
Bằng cách này, người sống Lowkey sẽ xây dựng các mối quan hệ có giá trị bền vững dựa trên sự chia sẻ các giá trị cốt lõi này. Họ tạo ra môi trường thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội tích cực. Thay vì theo đuổi vật chất hoặc danh tiếng, họ tạo ra ý nghĩa và tầm nhìn trong cuộc sống của mình thông qua sự đồng cảm và tương tác xã hội ý nghĩa.
Ý nghĩa Lowkey trong lĩnh vực khác
Trong những lĩnh vực khác nhau từ Lowkey cũng sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, lowkey” thương mang những ý nghĩa liên quan đến tính tĩnh lặng, tập trung vào những điểm chính hoặc sự thấp điểm về mặt năng động hoặc ánh sáng.
Lĩnh vực âm nhạc
Trong âm nhạc, “Lowkey” thường liên quan đến một dòng nhạc hoặc một bài hát có âm trầm, dễ nghe, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Nó có thể ám chỉ một thể loại nhạc như jazz hoặc nhạc Acoustic và không sử dụng những giai điệu mạnh mẽ .
Ngoài ra, những năm thế kỷ 19, nhà văn Charles Dickens đã sử dụng thuật ngữ “Lowkey” để miêu tả giọng nói của một số nhân vật trong tác phẩm Martin Chuzzlewit của chính mình.
Lĩnh vực nhiếp ảnh
Trong nhiếp ảnh, “Lowkey” được gọi là kỹ thuật chụp ảnh tương phản tối. Đây là phong cách chụp ảnh thể hiện sự tập trung vào các hình ảnh được chiếu sáng, trong khi phần còn lại thường được che khuất bởi bóng tối (màu đen).
Các bức ảnh “Lowkey” thường có sự tương phản mạnh giữa vùng sáng và vùng tối, tạo ra hiệu ứng đổ bóng và sự nổi bật cho đối tượng hoặc chủ đề chính của bức ảnh.
Mặc dù mới chỉ xuất hiện và trở thành một trào lưu trên mạng xã hội trong vài năm gần đây, nhưng không thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ của hiện tượng sống Lowkey, cũng như những điểm mạnh tích cực mà lối sống Low key này đã mang lại cho giới trẻ.
