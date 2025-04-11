Lowkey là gì? Vì sao nhiều người chọn lối sống Lowkey?

Biểu hiện của người dùng “Low key” trên mạng xã hội có thể là:

Thuật ngữ “Low key” trong ngôn ngữ mạng xã hội thường được sử dụng để mô tả cách thức hoạt động hoặc thái độ của một người khi dùng trên mạng xã hội. Cụ thể, “Low key” trên mạng xã hội có nghĩa là chỉ một người đang sống ẩn dật và không cập nhật quá nhiều thông tin trên trang cá nhân của mình.﻿

Được biết, Low key là từ tiếng lóng nổi nhất trên mạng xã hội Twitter vào năm 2015 và hiện nay thuật ngữ này vẫn được sử dụng khá phổ biến ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong cộng đồng giới trẻ.

Lowkey là thuật ngữ dùng mô tả một phong cách sống kín đáo, khiêm tốn, không phô trương, không khoe khoang, không cầu thị. Người Lowkey thường là những người hướng nội, thích dành thời gian cho bản thân và những người thân thiết. Họ không thích thể hiện bản thân quá nhiều và thường tránh trở thành trung tâm của sự chú ý.

Tuy nhiên, lối sống Lowkey đang thu hút một lượng đông đảo người trẻ và đã trở thành một trào lưu mới trên mạng xã hội. Mọi người xem lối sống này như cách để thể hiện sự trưởng thành và sự tập trung vào giá trị thực sự của cuộc sống.

3. Người Lowkey là gì?

Người Lowkey là những người sống sống đơn giản, không quá phô trương, không quan tâm nhiều đến vật chất và thường có đời sống kín đáo.﻿

Người lowkey thường tập trung vào những giá trị cốt lõi của cuộc sống, tránh tham lam và hạn chế sự bất mãn về cuộc sống vật chất. Họ cũng là những người đề cao sự giảm thiểu xao lạc và phô trương trong hành động và cách sống của mình.

Người Lowkey có lối sống đơn giản & không phô trương

Đồng thời, người Lowkey có thể được coi là những người sống đơn giản và giản dị. Họ thường không quan tâm đến việc thu hút sự chú ý của người khác hoặc trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không có những khát vọng và mục tiêu trong cuộc sống của mình.

4. Lối sống Lowkey là như thế nào?

Lowkey là lối sống đơn giản, tuy nhiên làm thế nào để xây dựng được lối sống Lowkey đúng nghĩa vẫn là câu hỏi lớn của nhiều bạn trẻ. Sau đây sẽ là những gợi ý để bạn có thể trở thành người có lối sống Lowkey.

Tận hưởng sự đơn giản

Lowkey là lối sống mà bạn cần biết cách tận hưởng sự đơn giản trong cuộc sống và không quá phụ thuộc vào vật chất. Những người có lối sống Lowkey luôn biết cách tận hưởng những điều đơn giản thay vì tìm kiếm những điều xa xỉ và đắt đỏ.

Người sống Lowkey sẽ biết cách tận hưởng sự đơn giản

Hơn thế, bằng cách tận hưởng sự đơn giản, người sống Low key có thể tạo ra môi trường sống yên tĩnh, tĩnh lặng cho bản thân, giúp họ tập trung vào những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Đồng thời giúp bản thân họ có được một tâm lý ổn định, tránh được những căng thẳng, áp lực không cần thiết từ bên ngoài.

Giảm thiểu sự xao lạc và phô trương