Lột xác gợi cảm, Hoàng Yến Chibi táo bạo với thời trang nội y

Hoàng Yến Chibi gây ấn tượng với công thức set blazer tối màu phối cùng boots cao cổ và caravat hoạ tiết. Chiếc túi thương hiệu Prada nổi tiếng và mẫu khuyên khoen tròn góp phần hoàn thiện bộ cánh và tạo diện mạo sang trọng, cuốn hút.

Linh hoạt nhiều phong cách, Hoàng Yến Chibi vẫn giữ hình ảnh nàng thơ cùng thần thái nhẹ nhàng trong những mẫu đầm ren nữ tính và dáng váy xòe xếp tầng trong gam màu tươi sáng như hồng, trắng…. Kỹ thuật xếp ly và tạo lớp tài tình tạo hiệu ứng thị giác đầy ấn tượng.

Trong cuộc sống đời thường, cô thoải mái với những item đơn giản như sơ mi trắng, quần jeans sáng màu và giày búp bê. Cách cài khuy áo lệch tạo nét khác biệt và sự biến tấu ngẫu hứng đầy thú vị.

Hoàng Yến Chibi đi hát khi mới 5 tuổi, thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ tại địa phương và nhà trường. Năm 2014, Hoàng Yến Chibi giành được giải Á quân chương trình Học viện Ngôi Sao. Tháng 8 năm 2016, Hoàng Yến đã cho ra mắt MV "Close to me". Nữ ca sĩ từng tham gia các bộ phim Tháng năm rực rỡ, Kế hoạch đổi chồng, Cô gái đến từ hôm qua...Cô xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng trong làng giải trí.

Vy Bùi