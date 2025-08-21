'Lột xác' cho ngôi nhà 90m2 với chi phí 600 triệu đồng

Với một chi phí vừa phải, giải pháp chính đưa ra là tổ chức lại không gian bằng kiến trúc, giếng trời và thông gió tự nhiên.

Tầng một là nơi sinh hoạt chung cho cả gia đình, KTS lựa chọn phá bỏ bức tường ngăn chia ở giữa và chuyển thang áp sang một bên. Điều này giúp ngôi nhà trở nên thông thoáng, liền mạch và rộng rãi hơn.