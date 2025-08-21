'Lột xác' cho ngôi nhà 90m2 với chi phí 600 triệu đồng

Ngôi nhà được cải tạo đã có 15 năm tuổi, sau nhiều năm sử dụng, việc phân chia công năng chưa hợp lý và sự xuống cấp theo thời gian khiến không gian sinh hoạt ngày càng chật chội, bí bách.

Với một chi phí vừa phải, giải pháp chính đưa ra là tổ chức lại không gian bằng kiến trúc, giếng trời và thông gió tự nhiên.

a1.jpg

Tầng một là nơi sinh hoạt chung cho cả gia đình, KTS lựa chọn phá bỏ bức tường ngăn chia ở giữa và chuyển thang áp sang một bên. Điều này giúp ngôi nhà trở nên thông thoáng, liền mạch và rộng rãi hơn.

aa1.jpg
a2.jpg
nd1-29.jpg

Ở phía sau là một phòng ngủ nhỏ được kết nối với giếng trời, dành cho ông bà để thuận tiện trong việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày.

a3.jpg
nd1-21.jpg
nd1-39.jpg

Phía trên tầng 2 là một phòng ngủ được đẩy ra mặt thoáng chính, không gian gian thờ gần gũi đặt cạnh giếng trời với một khoảng lùi đầy đủ ánh sáng. Giếng trời là diện tích hy sinh hiếm hoi trong ngôi nhà phố, nhằm nâng cao chất lượng không khí và môi trường sống cho các thành viên.

nd1-35.jpg
nd1-41.jpg
nd1-30.jpg
nd1-6-copy.jpg

Vật liệu và hình khối của công trình cũng mang những đường nét và màu sắc hết sức đơn giản, qua đó tạo cảm giác yên bình, nhẹ nhàng trong không gian sống hằng ngày. Tổng chi phí cải tạo là 600 triệu đồng.

