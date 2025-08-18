Lốp xe máy có cần cân chỉnh như lốp ô tô không?

Giống như ô tô, bánh xe máy nếu không được cân chỉnh đúng cách sẽ khiến bộ phận này mòn nhanh, xe chạy lệch hướng và thậm chí gây hư hỏng các bộ phận khác.

Giống như ô tô, bánh xe máy cũng cần căn chỉnh định kỳ. Ảnh: Motorcyclist Magazine

Việc cân chỉnh bánh xe máy giúp lốp xe mòn đều hơn, kéo dài tuổi thọ lốp. Ngoài ra, các chi tiết truyền động như xích, nhông, dây đai, puli… ít bị áp lực, bền bỉ hơn và xe chạy ổn định, vào cua an toàn hơn.

Do đó, việc cân chỉnh lốp xe máy là cực kỳ quan trọng và cần được thực hiện đúng thời điểm.

Dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cần cân chỉnh lốp xe máy?

Theo các thợ máy, việc cân chỉnh lốp xe máy cũng là việc cần được thực hiện thường xuyên giống như chăm sóc và bảo dưỡng các bộ phận khác của xe.

Thông thường, việc này được khuyến nghị thực hiện sau mỗi 16.000km sử dụng. Mặc dù đây không phải là một quy tắc cứng nhắc nhưng người dùng có thể nhận biết được khi nào cần cân chỉnh bánh xe máy thông qua một số dấu hiệu rõ ràng như: