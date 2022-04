Lớp trông trẻ "chui" nhan nhản, vì sao Hà Nội vẫn chưa mở trường mầm non?

Nhiều gia đình đã cho con đi chơi, đi du lịch, vậy tại sao không thể đến trường? bạn đọc Bùi Huế thắc mắc: "Một thực tế mà mọi người đều thấy, đó là đến giờ mọi hoạt động gần như đã hoàn toàn trở lại bình thường, mở cửa du lịch. Các khu vui chơi, công viên đều đông đúc. Trẻ sau thời gian bị giam ở trong nhà được sổ lồng và đi chơi khắp nơi theo bố mẹ, gia đình. Các bậc phụ huynh cũng đều phải đi làm, trẻ nhỏ không được đến trường chính thức thì cũng được gia đình gửi ở các nhóm, lớp tự phát. Như vậy thì tại sao lại không cho trẻ đi học trở lại ngay?".

6 lý do đề xuất mở trường mầm non

Đưa ra 6 lý do để đề xuất nguyện vọng mở lại trường mầm non, bạn đọc Lê Phượng viết: "Tôi không hiểu vì lý do gì Hà Nội chưa cho phép mở lại trường mầm non, trong khi đây là đối tượng đầu tiên cần trở lại trường trên tinh thần tự nguyện vì:

Thứ nhất, khác với tiểu học, trẻ mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện, ai có nhu cầu thì đi, ai sắp xếp được thì cứ cho con ở nhà, không cần khảo sát hay đồng thuận.

Thứ hai, trẻ mầm non chưa thể có quyết định tiêm vaccine, chờ thì không biết đến bao giờ; đợt dịch vừa rồi trẻ mầm non ở nhà bị Covid-19 đã rất nhiều và có miễn dịch tự nhiên; trẻ nhỏ hệ miễn dịch mạnh, thống kê trên thế giới và Việt Nam cho thấy tỉ lệ tử vong và chuyển nặng ở tuổi mầm non thấp nhất so với các lứa tuổi khác.

Thứ ba, phụ huynh học sinh trong độ tuổi mầm non là lực lượng lao động trẻ đông đảo, quan trọng bậc nhất của xã hội, họ cần được giải phóng sức lao động và có nơi gửi con.