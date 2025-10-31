Lớp học dày đặc bùn sau lũ, thầy cô giáo ở Huế tất bật dọn trường

Chia sẻ chiều 31/10, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế cho biết, đợt lũ kép từ ngày 26 đến 30/10 đã khiến ngành giáo dục địa phương chịu thiệt hại nặng nề.

Đến sáng nay, hàng trăm trường học trên địa bàn TP Huế vẫn đang bị ngập nặng trong lũ. Ảnh: QT

Đặc biệt, đợt mưa lũ lịch sử trong những ngày qua cũng khiến 3 học sinh trên địa bàn bị đuối nước tử vong; trong đó có 2 học sinh Tiểu học và 1 trẻ Mầm non.

Bùn non theo nước lũ tràn vào trường, lớp. Ảnh: QT

“Đây là đợt mưa lũ lịch sử ở Huế khi nước lũ dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, ngành giáo dục địa phương đã chủ động làm tốt công tác phòng, chống lũ lụt, giảm mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.