Lớp học đặc biệt trên khoảnh sân nhỏ của thầy giáo công an

"Thật may khi đó vị phó chủ tịch xã đã hồ hởi đồng thuận và chia sẻ thêm tại bản Nậm Ô (bản trung tâm xã) có khoảng 6 cháu đang rất cần phụ đạo môn ngoại ngữ. Với sự giúp sức của phụ huynh học sinh và công an xã, tôi đã mở được một lớp học đơn sơ giúp các em có nơi học tập", Đại úy Chính chia sẻ.

Các em học sinh trong lớp học đơn sơ của thầy giáo Chính (Ảnh: Dương Đinh).

Đại úy Chính cho biết, sau khi biết thông tin về lớp học, có thêm một số phụ huynh muốn gửi con học tại lớp của anh. Dự kiến dịp hè tới anh sẽ mở thêm một lớp ngoại ngữ kết hợp công an xã dạy kỹ năng sống, tuyên truyền phòng chống ma túy, bạo lực học đường.

"Tôi mong muốn nâng cao nhận thức pháp luật và truyền cảm hứng học tập cho các em, thông qua các môn học nói chung và môn tiếng Anh nói riêng", Đại úy Chính chia sẻ.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, bên cạnh việc duy trì dạy học môn tiếng Anh, Đại úy Chính đã tâm huyết góp sức cùng đồng đội, tập thể Công an xã Nậm Ban hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, Công an xã Nậm Ban là đơn vị công an cấp xã tiêu biểu, duy nhất tại Lai Châu được Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xét trình Bộ Công an tặng bằng khen, vì thành tích xuất sắc trong công tác.