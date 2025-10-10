Long trọng lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo - Nét son văn hóa tín ngưỡng giữa lòng Thành phố

Sáng 10/10/2025, tại Đền thờ Đức Thánh Trần, không khí trang nghiêm và xúc động Lễ giỗ lần thứ 725 Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Sự kiện là dịp để toàn thể dân tộc tưởng nhớ và tri ân vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, người được nhân dân tôn thờ gọi là Đức Thánh Trần Hưng Đạo.
Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Lễ giỗ hàng năm không đơn thuần là nghi thức tưởng niệm mà còn là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ vị anh hùng kiệt xuất mà còn là hoạt động văn hóa tín ngưỡng sâu sắc, gợi nhắc về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc.
Điều này nhắc nhở thế hệ hôm nay về lòng trung nghĩa, tinh thần trách nhiệm với non sông, và củng cố niềm tin vững chắc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Sau nghi thức tưởng niệm trang trọng, đại biểu, thiện nam tín nữ và người dân đã cùng hướng lòng tri ân vị anh hùng vĩ đại từng ba lần chỉ huy quân dân Đại Việt đánh tan quân Nguyên - Mông.
Các tiết mục múa lân sư rồng và trích đoạn lịch sử triều Trần đã tái hiện những thời khắc oai hùng của dân tộc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Không khí lễ và hội càng thêm phần sống động và hào hùng cùng nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật được trình diễn.
Trong khuôn khổ lễ tưởng niệm kéo dài từ ngày 10 đến 12/10, Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo còn tổ chức chuỗi hoạt động tế lễ truyền thống phong phú, bao gồm các nghi thức Ban Nữ tế, nghi lễ hát văn - hầu đồng, Ban Nam tế, và lễ tạ kết thúc.
Mở đầu cho chuỗi hoạt động tưởng niệm là các nghi thức tế lễ truyền thống, được thực hiện một cách trang trọng và bài bản.
Dưới sự điều hành của các vị chủ lễ Ban Nữ tế trong trang phục áo dài, khăn xếp chỉnh tề đã lần lượt tiến hành các nghi thức dâng hương, dâng hoa và dâng lễ vật lên anh linh Đức Thánh Trần.
Từng động tác uy nghiêm, chậm rãi, thành kính tạo nên một không khí linh thiêng, thể hiện trọn vẹn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Lời văn tế vang lên hùng hồn, ca ngợi công đức vĩ đại của vị anh hùng dân tộc trong ba lần lãnh đạo quân dân Đại Việt chiến thắng quân xâm lược Nguyên – Mông, bảo vệ non sông bờ cõi.
Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo được xem là dấu ấn văn hóa đặc sắc của thành phố. Trong dòng người thành kính về dự lễ, không chỉ có các bậc cao niên mà còn rất nhiều bạn trẻ, sinh viên và người dân TP.HCM cùng dâng hương tưởng niệm.
Với họ, đây là dịp được sống trong không khí linh thiêng của lịch sử, được nhắc nhớ về tấm gương “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước Việt Nam.
Lễ giỗ diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động đặc sắc như: dâng hương, tế lễ, hát văn - hầu đồng, biểu diễn ca cổ và trích đoạn lịch sử, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, viếng lễ.
Sau khi các nghi lễ hoàn tất, người dân và du khách vào đền dâng hương, cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình và đất nước, khép lại một mùa lễ giỗ đầy ý nghĩa và đậm đà bản sắc văn hóa Việt.
“Hơn bảy thế kỷ đã trôi qua, nhưng hình ảnh của Ngài vẫn sống mãi trong tâm thức người Việt”.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Định, Trưởng Ban quản lý Đền Trần Hưng Đạo cho biết, Đức Thánh Trần không chỉ là danh tướng lỗi lạc mà còn là nhà tư tưởng, người đặt nền móng cho nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Minh chứng rõ nét nhất chính là những di sản tinh thần quý giá như Hịch tướng sĩ và Binh thư yếu lược, những tác phẩm đã và đang không ngừng khơi dậy lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết dân tộc, vị Trưởng Ban Quản lý khẳng định.