Long trọng lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo - Nét son văn hóa tín ngưỡng giữa lòng Thành phố

​Sáng 10/10/2025, tại Đền thờ Đức Thánh Trần, không khí trang nghiêm và xúc động Lễ giỗ lần thứ 725 Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Sự kiện là dịp để toàn thể dân tộc tưởng nhớ và tri ân vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, người được nhân dân tôn thờ gọi là Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

​Lễ giỗ hàng năm không đơn thuần là nghi thức tưởng niệm mà còn là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ vị anh hùng kiệt xuất mà còn là hoạt động văn hóa tín ngưỡng sâu sắc, gợi nhắc về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc.