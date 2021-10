Long Nhật: Không có chuyện tôi kêu gọi nghệ sĩ tẩy chay Hồ Văn Cường

Trong khi đó, một số nghệ sĩ khác cũng bày tỏ bảo vệ giọng ca 18 tuổi, mong sự việc khép lại để anh bắt đầu cuộc sống và công việc mới. Lê Giang quan điểm "người mất đi, người ở lại, hãy để mọi việc êm xuôi để Phi Nhung nhẹ lòng ra đi, cho gia đình Cường sống bình yên".

Trao đổi với VietNamNet, ca sĩ Nguyên Vũ bày tỏ nguyện vọng mong dư luận đừng nặng lời và dừng việc phán xét Hồ Văn Cường. "Chúng ta chỉ đang đứng từ góc độ của mình để nhận xét về em ấy, như vậy là chủ quan. Cường năm nay mới 18 tuổi, không còn nhỏ nhưng cũng không phải đủ chín chắn. Những suy nghĩ ở tuổi mới lớn, hoàn cảnh gia đình, ồn ào thời gian qua cũng ít nhiều ảnh hưởng đến em.

Theo tôi, chuyện gì thì cũng đã xong và cần nghĩ tới tương lai. Chị Phi Nhung ở nơi xa cũng không muốn con nuôi mình hứng chịu những ồn ào này. Đừng đẩy em vào đường cùng để lỡ xảy ra chuyện nuối tiếc", anh nói.

MV 'Bỏ quê' của Phi Nhung - Hồ Văn Cường

Thúy Ngọc