Long Chun tái xuất thi hát, quyết tâm phục thù giành chiến thắng

Thường xuyên thực hiện nhiều clip TikTok vui nhộn, Long Chun khiến nhiều khán giả phải thừa nhận "nhìn mặt Long Chun là thấy buồn cười, không tập trung nghe hát được".

Nói về điều này, Long Chun cho biết: "Nếu nhiều người nghĩ mặt Long Chun rất buồn cười, không tập trung nghe hát được thì có thể các bạn ấy chưa nhìn thấy mình ở các khía cạnh khác đa dạng hơn. Các bạn chỉ nhìn thấy Long Chun hài hước, vui nhộn qua các video trên TikTok. Thật sự trong cuộc sống ai cũng có những lúc hỉ nộ ái ố, lúc vui lúc buồn, có những lúc điềm tĩnh hơn. Long Chun hy vọng qua chương trình Trời Sinh Một Cặp, các bạn sẽ nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của tôi với góc nhìn đa màu sắc hơn".

Trailer Trời sinh một cặp mùa 6

