Long An yêu cầu 4 đơn vị mua kit test của Công ty Việt Á báo cáo khẩn

Your browser does not support the audio element.

Long An yêu cầu các đơn vị báo cáo về việc mua kit test (Ảnh minh họa).

Thông tin với PV Dân trí, ông Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, Sở đã có văn bản gửi các đơn vị y tế trên địa bàn kiểm tra, rà soát công tác đầu tư, mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị phòng, chống dịch năm 2021. Tất cả các báo cáo phải gửi về Sở Y tế chậm nhất vào ngày 22/12.