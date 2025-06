Long An tăng tốc phát triển nhà ở xã hội

Căn cứ chỉ tiêu được giao theo Quyết định nêu trên,trong năm 2025,tỉnh Long An dự kiến đầu tư hoànthành10 dự án, quy mô 39,5ha,tương ứng số lượng căn hộhoàn thành2.000 căn; đồng thời,dự kiến phát triển11.266 cănhộ. Cụ thể làcác dự án:Nhà ở công nhân và người lao động KCN Cầu Tràm do Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thànhlàm chủ đầu tư, quy mô 16,7 ha với947 căn;Nhà ở xã hộitrong Khuđô thị mới Hậu nghĩa - Đức Hòa do Công ty cổ phần Phát triển thànhphố Xanh làm chủ đầu tư, quy mô 16ha với6.399 căn;Nhà ở xã hội, xã Mỹ HạnhNam, huyện Đức Hòa do Công ty cổ phầnPhương Mai Long An làm chủ đầu tư,quy mô 1,819ha, 1.086căn;Nhà ở xã hội trong Khu nhà ở chuyên gia, công nhân và dân cư Phú An Thạnh do Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An làm chủ đầu tư, quy mô 1,71 ha với 1.100 căn…

Ngoài ra,tỉnh tiếp tục rà soát các dự án đủ điều kiện để khởi công ngay trong năm 2025,dự kiến5 dự áncóquy mô 5,578ha, với2.396 cănđể đảm bảo chỉtiêu hoàn thành trong năm 2026(12.594 căn), gồm:Dự án Nhà ở xã hội trong Khu dân cư vàtái định cư Tân Đô do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Đôlàm chủ đầu tư, quy mô 2,06 ha, với 800 căn;Nhà ở xã hội trong Khu tái định cư và nhà ở công nhân Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Cần Đước do Công ty CP IMG Phước Đông làm chủ đầu tư, quy mô 0,71 ha, 400 căn…

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, trong thời gian qua, việc triển khai phát triển nhà ởxã hội vẫn còn chậm hơn so với kế hoạch.Tuy vậy,trong những nămgần đâyvà đến hiện nay,công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đưa các chỉ tiêu nhà ở xã hội vào các dự án nhà ở thương mại, chỉ tiêu quy hoạch vị trí các nhà ở xã hội độc lập đã được thực hiện đồng bộ và là tiền đề để triển khai trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra,UBND tỉnh Long An tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại đề án, cụ thểlà: Tập trung chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở xã thuộc quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại triển khai các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công trong năm 2025 theo đề án nhà ở xã hội được duyệt.

Đẩy nhanh thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn các huyện chuẩn bị triển khai, trong đó có các nhà ở xã hội độc lập.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) để sớm hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các khu nhà ở xã hội tập trung và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đối với các địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, như Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Cần Giuộc, Tân An, Thủ Thừa, tỉnhtập trung rà soát quy hoạch triển khai xây dựngkhu nhà ở xã hội tập trungđồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bố trí ngân sách địa phương để tổ chức giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và kêu gọi đầu tưnhà ở xã hội theo Nghị quyết số 94-NQ/TU, ngày 26/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND, ngày 15/10/2024 của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đểhỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, UBND tỉnh Long An chỉ đạo các sở,ngành và UBND các huyện có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặtbằng, thủ tục đầu tư xây dựng…; quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án nhà ở xã hội có khó khăn về giải phóng mặt bằng, các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai,... để xúc tiến đầu tư và khởi công các dự án đủ điều kiện trong năm 2025, từng bước hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2026 và các năm tiếp theo.