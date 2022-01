Long An: Hưởng ứng chiến dịch phân loại rác tại nguồn

Từ tháng 7/2020, WWF - Việt Nam và chính quyền tỉnh Long An đã triển khai thí điểm mô hình phân loại rác từ nguồn tại Thành phố Tân An, tỉnh Long An. Dự án đã hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết, bao gồm việc phát gần 10,000 thùng rác cho các hộ gia đinh, hỗ trợ mua 2 xe tải thùng để thu gom riêng các loại rác đã được phân loại, tuyên truyền và tập huấn về lợi ích và cách thức phân loại rác tại nguồn cho khoảng 1,000 cán bộ và người dân.

Phát các thùng rác cho hộ gia đình tại Phường 3