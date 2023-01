"Lời tiên tri Selestine" - Quyển sách sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta

Bạn sẽ được nhắc nhở rằng người làm cha mẹ cần ứng xử với con cái thế nào để đứa trẻ cảm thấy được tôn trọng, yêu thương, được phát triển tự do và tiến hóa hoàn thiện nhất. Rằng con người cần phải nhanh chóng cải thiện mối quan hệ ứng xử với nhau, kết nối nhau bằng nguồn năng lượng yêu thương dưới ánh sáng tỉnh thức.

Cần thiết lập phong thái ứng xử mà trong đó mỗi người đều nỗ lực mong muốn khơi dậy những giá trị tốt đẹp nhất bên trong người khác, chứ không phải là sự tranh giành quyền lực, nhũng nhiễu. Không phải là việc con người tìm mọi cách kiểm soát, thao túng nhau để chiếm đoạt nguồn năng lượng của nhau. Là tình trạng con người luôn vội vã lao về phía trước, đắm mình trong cuộc tìm kiếm một đời sống vật chất để né tránh lý do tại sao họ tồn tại trên đời này, tồn tại để làm gì... Thông điệp đó là niềm tin và hi vọng mãnh liệt vào tương lai hạnh phúc của con người và thế giới loài người.

Có thể, mỗi người sẽ tìm được thêm nhiều câu trả lời, nhiều thông điệp khi đọc quyển sách này. Chúng ta sẽ là nhà tiên tri cho chính mình, đoán định được tương lai của mình và tương lai của cả thế giới khi biết được phải làm gì trên hành trình tiến hóa của nhân loại. Hiểu ra mình có thể thay đổi, góp phần vào sự thay đổi chính tương lai của mình và tương lai thế giới. Hiểu rằng năng lượng an lành do con người tạo ra. Nhiều nguồn năng lượng an lành cùng được tạo ra sẽ mang đến một cuộc sống chung an lành. Và khi mỗi người tự khai mở bản thân mình, thế giới sẽ được khai mở.

Hành trình tìm kiếm sự khai sáng để loài người đi đến một tương lai tốt đẹp vẫn đang tiếp diễn. Nhanh hay chậm tùy mỗi người. Tùy vào sự thôi thúc của nhiều người được trở lại với chính mình, với sự kết nối vào nguồn năng lượng quí giá của vũ trụ; không còn thả mình vô định, cạn kiệt năng lượng với những mối quan hệ chằng chịt bên ngoài.

Khép lại trang sách nhưng những câu hỏi, những ước vọng, những thôi thúc vẫn cứ mở ra. Và có lẽ "Lời tiên tri Celestine" cũng là sự gợi mở cho mỗi người về lời tiên tri cho chính mình.

Tác giả James Redfield

Trích lời giới thiệu của GS John Vu - Nguyên Phong

Tôi biết đến quyển sách Lời tiên tri Celestine (The Celestine Prophecy) vào giữa thập niên 1990. Lúc đó, tôi thấy nhiều sinh viên trong trường cầm quyển sách này trên tay. Một sinh viên nói với tôi rằng đó là quyển sách nói về những lời tiên tri cho nhân loại. Mấy hôm sau, tôi thấy một số giáo sư trong trường cũng nói đến quyển sách nên tò mò đến ngay tiệm sách.