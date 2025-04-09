Lời thề thịnh vượng và khế ước thế hệ

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy trong bài diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Lời thề ấy vang lên như một khẳng định mạnh mẽ, là cam kết trước lịch sử, một khế ước thế hệ giữa hôm nay và ngày mai.

Để biến khát vọng thành hiện thực, Việt Nam phải bước vào một chặng đường cải cách quyết liệt: rời bỏ lối điều hành nặng mệnh lệnh hành chính, để kiến tạo một trật tự phát triển dựa trên luật pháp minh bạch và quy luật khách quan của kinh tế thị trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Bảo Kiên

Một chặng đường vẻ vang

Một nửa thời gian của 80 năm ngày lập quốc gắn liền với các cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đầy vẻ vang mà cũng tràn đầy đau thương. Nền hòa bình và độc lập ngày nay luôn phải được các thế hệ khắc cốt, ghi tâm.

Gần bốn thập kỷ sau Đại hội VI (1986), đất nước đã thay đổi căn bản. Từ một quốc gia nghèo đói, khép kín, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu vào đời sống quốc tế. Tỷ lệ hộ nghèo từ trên 50% đã giảm xuống còn khoảng 1%. Việt Nam từ chỗ thiếu ăn đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo và nông sản hàng đầu. Nền kinh tế bao cấp kiệt quệ đã nhường chỗ cho một nền kinh tế mở cửa, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, đồng thời đóng góp tích cực cho các chương trình phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Đó là một thành tựu lớn, nhưng cũng mới chỉ là nền tảng. Việt Nam chưa thể yên tâm khi vẫn còn khoảng cách khá xa với nhóm quốc gia phát triển trong khu vực.

Hãy nhìn lại lịch sử. Theo Báo cáo Việt Nam 2035, vào năm 1820, quy mô kinh tế Việt Nam lớn hơn cả Philippines và Myanmar cộng lại, vượt Thái Lan tới một rưỡi lần, thu nhập bình quân đầu người ngang mức trung bình thế giới.

Theo World Bank, năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam dự kiến đạt hơn 5.000 USD, tương đương khoảng 35% mức trung bình toàn cầu, xếp hạng 119 thế giới. Quy mô GDP cả nước chỉ chiếm khoảng 0,4% GDP toàn cầu.