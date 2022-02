Lỗi ôtô thường gặp khi đi qua trạm thu phí dịp Tết 2022

Lượng phương tiện di chuyển giai đoạn trước và sau Tết khá nhiều, nhất là trên các tuyến đường cao tốc. Vì vậy, chúng ta cũng cần lưu ý đến sự an toàn khi di chuyển trong dịp nghỉ Tết, nhất là các tài xế chạy trên cao tốc. Dưới đây là một số lỗi vi phạm lái xe ô tô có thể bị phạt khi lưu thông qua trạm thu phí.

Không dán thẻ thu phí nhưng lái xe vào làn thu phí tự động

Được biết, hệ thống thu phí tự động được triển khai để giúp người lái xe ô tô dễ dàng hơn khi di chuyển qua các trạm thu phí mà không cần dừng xe để trả phí, tiết kiệm nhiên liệu và thời gian khi di chuyển. Song, hiện có nhiều tài xế cho xe qua làn ETC dù không có dán thẻ thu phí hoặc có tài khoản nhưng không đủ tiền thanh toán. Hành vi này là vi phạm pháp luật và đã được quy định mức phạt rõ ràng.

Cuối năm 2020, Thủ tướng có chỉ thị yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp các đơn vị quản lý dự án BOT và ETC trích xuất dữ liệu tại các trạm thu phí để "phạt nguội" xe không không dán thẻ thu phí tự động nhưng đi vào làn ETC gây cản trở giao thông.