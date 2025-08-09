Lợi nhuận ngành bảo hiểm nhân thọ lao dốc, 'ông lớn' mất ngôi vương

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã công bố báo cáo tài chính quý II/2025, ngoại trừ MVI Life và MB Ageas.

Theo đó, 11 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, Generali Việt Nam có tỷ lệ giảm lớn nhất, với mức giảm lên đến 118% khi ghi nhận mức lỗ trước thuế gần 22 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Kết quả kinh doanh của Chubb Life Việt Nam cũng không mấy sáng sủa khi lợi nhuận sụt giảm tới 98% so với cùng kỳ, chỉ đạt vỏn vẹn 2,5 tỷ đồng.

Ngay cả “ông lớn” AIA cũng chịu tổn thất nặng nề về lợi nhuận trước thuế, với mức giảm lên đến 92%, chỉ đạt 45 tỷ đồng.