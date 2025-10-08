Lợi nhuận của các ngân hàng ra sao trong 6 tháng đầu năm 2025?

Một trong những ngân hàng có mức lợi nhuận tốt nhất trong 6 tháng đầu năm là VietinBank. Trong quý vừa qua, VietinBank bứt tốc mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế tăng 79% lên mức 12.097 tỷ đồng.

Quy mô tổng tài sản của VietinBank đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm; cho vay khách hàng đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm.

Thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm tăng 3% so với cùng kỳ năm trước do VietinBank đã tích cực tăng trưởng quy mô dư nợ và nguồn vốn tích cực. Lãi thuần từ hoạt động khác 6 tháng đầu năm 2025 tăng 124% so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh hiệu quả tích cực trong công tác xử lý, thu hồi nợ và quản trị rủi ro của ngân hàng.

Tại Vietcombank, dù lợi nhuận tăng trưởng tích cực 9% lên 11.034 tỷ đồng, ngân hàng này vẫn bị VietinBank vượt qua trong quý vừa qua. Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế 6 tháng của Vietcombank vẫn cao hơn 3.000 tỷ đồng so với VietinBank và giữ vững vị trí đứng đầu về lãi bán niên trong hệ thống ngân hàng.

Tổng tài sản của Vietcombank ước đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối năm 2024.