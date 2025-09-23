Lời nhắn nhủ khó tin của 'tổng tài' gửi tới đàn em vừa bị bắt vì hành hung nhân viên quán cà phê

Gần 1 tuần kể từ thời điểm xảy ra drama hành hung nhân viên quán cà phê, mới đây "tổng tài" N.V.T., trong câu chuyện vừa có bài đăng gây chú ý.
Trên trang cá nhân, người này nhắc tới Nguyễn Long Vũ (SN 2002, quê quán Hợp Thịnh, Bắc Ninh)- đàn em của T., vừa bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng, liên quan đến ồn vào nói trên.
T., nhắn nhủ tới đàn em: "Trong thị phi, nhiều thứ có thể bị che mờ, nhưng tình anh em và lòng trung nghĩa thì không gì xóa nổi. Với anh, em chính là hình ảnh Quan Vũ của thời nay, dẫu sóng gió vẫn giữ trọn nghĩa tình.
Sinh nhật em, anh chỉ muốn nhắc một điều giản dị rằng sau lưng em, mãi mãi có anh N.V.T.". Bài đăng lập tức khiến dân mạng bàn tán rôm rả.
Trước đó, hình ảnh khách hành hung nhân viên một quán cà phê tại Hà Nội đang khiến dư luận bức xúc. Mọi chuyện bắt đầu từ việc vị khách hàng tên N.V.T., ngồi trong quán cà phê và liên tục hút thuốc dù quán có quy định không hút thuốc ở không gian kín.
Lúc này, nhân viên thu ngân tên Đ. của quán đã nhắc nhở vị khách kia không hút thuốc vì sợ ảnh hưởng đến các bàn bên cạnh. Và đến lần thứ 3 sau khi bị "nhắc nhở", người đàn ông hút thuốc đã ra hiệu cho một người đi cùng tên Nguyễn Long Vũ (SN 2002; quê quán Hợp Thịnh, Bắc Ninh) vào "nói chuyện" nhân viên thu ngân nói trên.
Bất ngờ bị đánh, nam nhân viên đã đứng dậy định phản kháng nhưng tiếp tục bị đối tượng kia đấm mạnh nên ngã xuống sàn nhà. Một người đàn ông đứng cạnh, khi thấy đồng nghiệp bị đánh đã ra can ngăn nên sự việc mới dừng lại. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy khi đứng dậy, nạn nhân có dấu hiệu loạng choạng.
Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa anh Đ., vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Thông tin mới nhất từ phía Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, nạn nhân cần 12 - 14 ngày để phục hồi sức khỏe.
Về phía tổng tài tên T., người này đã trực tiếp đến quán cà phê, xin lỗi chủ quán cũng là mẹ của nạn nhân trong câu chuyện. Tuy nhiên, vị phụ huynh cho rằng lời xin lỗi này đã quá muộn màng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vũ là người trực tiếp lao vào đánh anh Ngô Minh Đ. (nhân viên quán cà phê), khiến nạn nhân bị sưng nề vùng má trái. Anh Đ. đã làm đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.
Làm việc với cơ quan công an, cả N.V.T. (người được mệnh danh là "tổng tài") và Vũ đều khẳng định T. không chỉ đạo Vũ hành hung, mà chỉ bảo Vũ “vào xem ai đã có lời lẽ xúc phạm” sau khi anh Đ. nhắc nhở khách không hút thuốc trong quán. T. cho rằng khi nghe tiếng xô xát, anh đã giơ tay để can ngăn.