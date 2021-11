Lời nhắn gửi từ các 'phù thủy tóc' Hollywood

Francesca Fuscotốt nghiệp trường Cao đẳng y tế ở New York, có 10 năm kinh nghiệm trong y tế và mỹ phẩm da liễu tại bệnh viện thực hành tập đoàn y tế tư nhân da liễu ở Manhattan. Ngoài truyền hình, tư vấn y tế của cô thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí như The New York Times, Elle, Marie Claire.

Gội đầu với nước ấm-lạnh tương phản. Dịch chuyển chế độ nước ấm và lạnh nhiều lần trong một lần gội.

Chế độ ăn đủ chất quyết định sức khỏe sợi tóc. Không nên nhịn tuyệt đối thức ăn có dầu mỡ.

Khi thấy nhiều tóc vương trên lược cần xác định nguyên nhân để điều chỉnh. Khi bạn stress mái tóc cũng stress theo.

Tom Taw - Stylist, thợ làm tóc, chủ một thẩm mỹ viện tại London, chuyên gia phục hồi tóc hỏng.

Tom Taw đã phát triển một thử nghiệm đặc biệt để xác định mức độ hư hại tóc. Tom có thể cứu cả những mái tóc hỏng nặng nhất. Khách hàng thân thiết: Sarah Jessica Parker, Blake Lively, Hayden Panettiere, Ellen Page, Jude Law.

Tom Taw.

Làm thế nào để phục hồi tóc hỏng?

Trước tiên hãy tự kiểm tra. Lấy một sợi tóc thả vào cốc nước , nếu sợi tóc nổi là khỏe, nếu chìm là yếu.

Sau khi gội nên ủ khăn bông hút ẩm, lau nhẹ. Không nên chải lúc tóc đang ướt. Chân tóc ẩm rất dễ bị tổn thương.

Jude Law, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Anh quốc cũng một trong những khách hàng ruột của "phù thủy tóc" Tom Taw

Dùng sản phẩm dành riêng cho tóc hỏng 1 lần/tuần. Không nên lạm dụng.

Uống vitamin dành riêng cho tóc. Không chải đầu vội vàng. Không dùng nhiều phụ kiện tóc. Dây thun, cặp kim loại, bờm… đều có thể là nguyên nhân gây yếu tóc.

Bổ sung đủ nước cho cơ thể

