Lời khuyên của bác sĩ giúp người lớn không bị thừa cân, béo phì

Nên sử dụng các loại ngũ cốc nguyên hạt, cũng như các loại đậu, và các loại hạt;

Tham gia các hoạt động thể chất thường xuyên: tối thiểu 30 phút mỗi ngày, 150 phút mỗi tuần, nên tập hàng ngày; có ít nhất 2-3 ngày tập luyện có đối kháng.

Không nên hoặc hạn chế sử dụng các loại thực phẩm sau:

Đồ uống có đường, nước ngọt đóng chai, trà sữa, …

Nước hoa quả (không quá một lượng nhỏ mỗi ngày)

Ngũ cốc tinh chế (bánh mì, miến, …)

Đồ chiên nướng (thịt nướng, khoai tây chiên…)

Thịt đỏ (thịt bò, thịt lợn, thịt cừu) và thịt chế biến sẵn (xúc xích, giăm bông, thịt xông khói...)

Các loại thực phẩm chế biến sẵn khác.

