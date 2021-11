Lời khai nhẫn tâm của nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh

Khoảng 15h30 cùng ngày, Quyết cầm dao (kiểu dao mẹo), rồi dắt bò của gia đình ra trước cánh đồng cách nhà khoảng 50m để cho ăn. Sau đó, Quyết thủ dao vào trong áo và vào thôn tìm bé Đ.



Lúc này, Quyết nhìn thấy bé Đ. một mình đi bộ trên đường liền đi theo và nói bé về nhà lấy bao tải cho mượn. Khi bé Đ. vừa về đến nhà thì Quyết lấy dao chém nhiều nhát vào người bé Đ. khiến nạn nhân gục tại chỗ.



Sau khi gây án, Quyết rửa sạch hung khí, thay quần áo mang cất giấu, sau đó tiếp tục ra cánh đồng chăn bò.



Đến chiều tối hôm đó, chị gái của Đ. là Hà Anh D. đi học về thì phát hiện em trai nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Bé Đ. được người thân đưa đi cấp cứu, song nạn nhân đã tử vong trước đó. Vụ án mạng xảy ra khi bố mẹ bé Đ. đang đi làm đồng.

Hà Trọng Quyết làm việc với cơ quan điều tra

Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Phòng Kỹ thuật hình sự và VKSND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra làm rõ.



Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là cháu bé Hà Trọng Đ bị chết do đa chấn thương, vỡ hộp sọ, trên người có nhiều thương tích.



Sau khi khoanh vùng, công an xác định đối tượng gây án là Hà Trọng Quyết, người này có mối quan hệ anh em họ với nạn nhân.



Theo nguồn tin có được, đối tượng gây án có dấu hiệu tâm thần, năng lực hành vi có vấn đề nhưng chưa có hồ sơ quản lý, chưa giám định tâm thần. Cơ quan điều tra đang đưa Quyết đi giám định năng lực hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật.