Lời khai người phụ nữ trẻ về nguyên cớ siết cổ chồng đến tử vong

Ngày 2/10, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra vụ việc người phụ nữ trẻ siết cổ chồng dẫn đến tử vong.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú tại nóc Long Riêu 2, thôn 6, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, chồng của Thương) từng nhiều lần đánh đập, dọa giết vợ cùng hai con khiến Thương lo sợ.