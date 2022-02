Lời khai nghi phạm dùng dao chém nam diễn viên ở Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tạ Thái Long (SN 1994, trú ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa) về hành vi Cố ý gây thương tích.



Tạ Thái Long tại cơ quan công an. Ảnh anninhthudo

Trước đó, Công an quận Đống Đa nhận được trình báo của anh Ngô Sỹ Lâm, diễn viên trong phim Thương ngày nắng về về việc ngày 29/1, anh bị một đối tượng nam giới dùng dao chém bị thương trước cửa căn nhà 59 phố Xã Đàn (phường Phương Liên, quận Đống Đa).



Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Tạ Thái Long là đối tượng có hành vi dùng dao chém bị thương anh Lâm nên đã triệu tập đối tượng đến trụ sở làm việc.



Tại cơ quan công an, Long khai nhận bản thân và vợ bán đào trong những ngày trước Tết Nguyên đán.



Chiều 29/1 (tức 27 Tết), Long và vợ đi chở cành đào Tết cho khách, trong cốp để một con dao dùng để chặt đào. Đến khoảng 14h ngày 29/1, Long đi xe máy chở vợ về nơi bán đào sau khi giao cho khách thì xảy ra tranh cãi về việc tham gia giao thông với anh Ngô Sỹ Lâm.



Sau đó, Long đã lấy con dao để để trong cốp chém anh Lâm rồi rời khỏi hiện trường.



Theo cán bộ điều tra, sau khi nhận đơn trình báo của anh Lâm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã đưa bị hại đi trưng cầu giám định thương tích và xác định anh Lâm bị tổn hại 3% sức khoẻ.



“Chúng tôi đã thông báo kết quả giám định thương tích cũng như các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho phía bị hại và gia đình”, vị cán bộ này thông tin.