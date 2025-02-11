Lời khai lạnh người của đối tượng thả con ruột 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Ngày 2/11, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thị Lê (42 tuổi) trú tại phường Ea Kao để điều tra về hành vi thả con ruột xuống giếng.

Trước đó, khoảng 9h ngày 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của một người dân về việc cháu L. (2024) bị mất tích không rõ nguyên nhân.