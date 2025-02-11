Lời khai lạnh người của đối tượng thả con ruột 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Hải Dương| 02/11/2025 09:29

Do hoàn cảnh khó khăn nên Nguyễn Thị Lê (Đắk Lắk) đã thả con ruột xuống giếng sâu để không phải nuôi dưỡng.

Ngày 2/11, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thị Lê (42 tuổi) trú tại phường Ea Kao để điều tra về hành vi thả con ruột xuống giếng.

Trước đó, khoảng 9h ngày 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của một người dân về việc cháu L. (2024) bị mất tích không rõ nguyên nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ Nguyễn Thị Lê (mẹ cháu bé) là nghi phạm gây ra cái chết cho cháu.

W-z7179806973103_43bd8ede37541fa7c2ca053f1aec06e2.jpg
Hiện trường vụ án. Ảnh: HD

Sau khi bị bắt, Lê khai năm 2008 đã kết hôn với ông T. (45 tuổi), hai người có với nhau hai con chung và sinh sống tại phường Ea Kao cho đến nay.

Đến tháng 2/2024, Lê có quan hệ tình cảm với 1 người đàn ông khác rồi sinh ra cháu L.

Thời gian này Lê bị bệnh, áp lực không đủ tiền nuôi cả 3 người con nên đã nảy sinh ý định sát hại cháu L. nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính.

Sáng 31/10, Lê đã bế cháu L. ném xuống giếng trong khuôn viên sân nhà rồi kéo nắp bê tông đậy kín miệng giếng.

Khoảng ba giờ sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Thị Lê đã bị công an bắt giữ.

Theo Công an phường Ea Kao, cháu L. là con út trong gia đình, thường xuyên đau ốm và được ông bà ngoại hỗ trợ chăm sóc.

Riêng Lê từng bị trầm cảm sau sinh, song sau thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe và tâm lý đã dần ổn định.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/loi-khai-cua-nguoi-me-tha-con-18-thang-tuoi-xuong-gieng-sau-2458377.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/loi-khai-cua-nguoi-me-tha-con-18-thang-tuoi-xuong-gieng-sau-2458377.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Lời khai lạnh người của đối tượng thả con ruột 18 tháng tuổi xuống giếng sâu
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO