Lời khai ‘lạnh gáy’ của tài xế xe bồn cố ý kéo lê nữ sinh ở Hà Nội đến tử vong

Tối 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Đinh Văn Long. Ảnh: CACC

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định sau khi gây ra vụ tai nạn và cố tình kéo lê nữ sinh đến tử vong, đối tượng Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

“Ngay khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân chạy tới hỗ trợ, song do nữ sinh bị thương quá nặng nên phải gọi cấp cứu. Em được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Qua giấy tờ trong túi xách, mọi người biết em đang học lớp 10”, một nhân chứng chia sẻ.