Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị

Chiều 17/9, lãnh đạo Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã bước đầu lấy lời khai của tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Xe tải mất phanh đâm thẳng vào khu chợ khiến 12 người thương vong. Ảnh: ĐN

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h50 cùng ngày tại khu vực chợ Tân Long (ngã ba Quốc lộ 9 giao đường tỉnh lộ 586), thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo. Hậu quả vụ tai nạn khiến 12 người thương vong, trong đó bước đầu xác định có 3 nạn nhân tử vong.