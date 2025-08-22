Lời khai của quái xế đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Công an TP Hà Nội tạm giữ Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, ở thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, ở thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội).

Nam và Quân là 2 kẻ đi xe máy "thông chốt" bảo vệ tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9, trước số nhà 336A Nghi Tàm, sau đó tông trọng thương Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Nằm điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Văn Quân khai và thừa nhận biết việc "thông chốt" bảo vệ là sai, gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng Nhân dân.