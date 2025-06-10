Lời khai của nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong

Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bị can Chi được áp dụng biện pháp tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra mưa lớn dẫn đến ngập lụt cục bộ tại Km16+550 Quốc lộ 27 thuộc địa phận thôn 4, xã Dray Bhăng gây ùn tắc giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, ông Lê Phước Toàn (41 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng đã chỉ đạo và trực tiếp cùng lực lượng của xã đến để phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đi vào phần đường an toàn.

Đến khoảng hơn 21h cùng ngày, khi ông Toàn đang chỉ huy điều tiết giao thông thì bị xe ô tô 7 chỗ do Chi điều khiển theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột tông vào người, bị thương nặng và tử vong.

Chiếc xe sau đó chạy thêm khoảng 100m thì dừng lại; sau khi gây tai nạn, tài xế Chi đã rời khỏi hiện trường. Đến 8h40 ngày 4/10, Chi ra cơ quan Công an trình diện.