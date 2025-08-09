Lời khai của người phụ nữ xăm trổ đột nhập trường, đẩy học sinh vào nhà vệ sinh cướp vàng

Trần Tuyên| 08/09/2025 10:07

Người phụ nữ 31 tuổi vào trường tiểu học ở An Giang, đẩy một học sinh vào nhà vệ sinh, hăm dọa rồi tháo đôi bông tai bằng vàng của em này.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Anh Lộc (31 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

đối tượng Lọc.jpg
Đối tượng Đặng Anh Lộc. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, ngày 5/9, em N.K.Q. (10 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du, tỉnh An Giang) cùng người thân đến Công an phường Long Xuyên trình báo việc bị đối tượng lạ mặt cướp nữ trang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/9, Công an phường Long Xuyên xác định và bắt giữ Lộc.

Tại cơ quan công an, Lộc khai khoảng 6h ngày 5/9, người phụ nữ này đi vào Trường Tiểu học Nguyễn Du tìm học sinh để cướp tài sản. Khi phát hiện em Q. đeo nữ trang, Lộc đi theo rồi đẩy học sinh này vào nhà vệ sinh, hăm doạ tháo đôi bông tai bằng vàng loại 18k (trị giá khoảng 5 triệu đồng).

Ngoài ra, Lộc cũng thừa nhận cướp tài sản của một học sinh khác tại ngôi trường này.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-xam-tro-dot-nhap-truong-day-hoc-sinh-vao-nha-ve-sinh-cuop-vang-2440184.html
