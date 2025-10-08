Lời khai của người đàn ông xăm trổ hành hung dã man một phụ nữ ở Hà Nội

Trong lúc nóng giận, C.T. yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý. Ngay sau đó, đối tượng đã lao vào đánh chị N.T. ngay tại sảnh chờ thang máy B1. Vụ việc chỉ dừng lại khi những người xung quanh can ngăn, C.T. bỏ về nhà.

Khoảng 0h ngày 10/8, chị N.T. đã trình báo sự việc với Công an phường Phương Liệt. Lực lượng chức năng vào cuộc, đưa nạn nhân đi khám và xác minh vụ việc.

Đến 10h cùng ngày, Đặng C.T. được mời về trụ sở công an để làm việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai gia đình.

Công an phường Phương Liệt đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.