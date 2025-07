Lời khai của nghi phạm sát hại chủ quan cà phê ở Tây Ninh

Theo lời khai ban đầu, sáng 12/7, Trần Văn Quý điều khiển xe máy rời nơi ở tại xã Bến Lức (Tây Ninh), mang theo một con dao bấm vừa mua ở tiệm ven đường. Quý chạy xe dọc theo Quốc lộ 1, hướng về phường Long An, với mục đích tìm địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại để cướp tài sản.

Chiều 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết tạm giữ hình sự Trần Văn Quý (22 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú xã Bến Lức, Tây Ninh) để điều tra về hành vi "Giết người, cướp tài sản".

Tuy nhiên, khu vực phường Long An lúc này có nhiều quán cà phê và cửa hàng đông đúc, khó tiếp cận và ra tay. Nghi phạm sau đó tiếp tục di chuyển xuống phường Tân An, ghé vào một quán cơm để ăn uống, nghỉ lại và quan sát xung quanh. Trong suốt thời gian ngồi chờ, Quý vẫn chưa tìm được "con mồi" phù hợp để gây án.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Quý quay trở lại phường Long An, dừng xe trước một quán cà phê ven Quốc lộ 1 do bà N.T.B. (trú phường Long An) làm chủ. Quan sát thấy bên trong quán chỉ có một mình bà B., không có khách hay người thân xung quanh, Quý lập tức lên kế hoạch giết người, cướp tài sản.