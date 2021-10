Lời khai của nghi phạm đâm vợ chồng nguyên GĐ Sở Xây dựng Trà Vinh

Lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Thiện đã tìm hiểu rất kỹ trước khi gây án, ra tay sát hại nạn nhân khi bị phát hiện. Hai vợ chồng nạn nhân bị đâm 14 nhát, được bác sĩ tích cực cứu chữa và đã qua cơn nguy kịch.



Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Ban Chuyên án truy bắt thủ phạm nhanh, sớm nhất. "Ban Chuyên án phân công nhiều tổ trinh sát rà soát, chốt các cửa ngõ ra vào tỉnh và sàng lọc các trường hợp nghi vấn”, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an Trà Vinh cho biết,



Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã thưởng nóng cho tập thể là Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Trà Vinh.



Như VietNamNet đưa tin, khoảng 20h30 ngày 24/10, ông D.T và vợ là bà P.T.S (cùng 65 tuổi) ngồi xem ti vi trong nhà thì phát hiện có người lạ mặt đột nhập vào. Ông T. kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm.



Bị phát hiện, hung thủ dùng dao tấn công ông T. Nạn nhân kêu “cướp” thì bị kẻ lạ mặt đâm nhiều nhát; hai bên giằng co. Lúc này, bà S. chạy ra thì va vào chồng nên té ngã. Khi người phụ nữ la lên thì bị kẻ lạ mặt dùng dao đâm nhiều nhát.



Thanh niên lạ dùng dao uy hiếp, yêu cầu vợ chồng ông T. đưa tài sản. Sau đó, hắn rời khỏi hiện trường. Khi không còn nghe tiếng động bên ngoài, bà S. gọi điện cho người thân nhờ đến đưa đi cấp cứu.