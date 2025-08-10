Lời khai của nghi phạm đâm bạn gái tử vong trên vỉa hè ở TPHCM

Nghi ngờ bạn gái có tình cảm với người đàn ông khác, khoảng 19h ngày 4/10, Huy chạy xe máy hiệu Exciter biển số 94B1-662.xx đến căn hộ của chị H. để nói chuyện. Khi đến nơi, Huy thấy một người đàn ông từ trong phòng chị H. bước ra và đi vào thang máy.

Ghen tuông, Huy xuống xe, mở cốp lấy một con dao mang theo rồi quay lại căn hộ. Lúc này, chị H. đi ra chuẩn bị lên taxi đi làm, thì xảy ra cãi vã với Huy. Khi nạn nhân vừa cúi người bước vào xe, Huy bất ngờ rút dao đâm một nhát vào ngực khiến chị H. gục tại chỗ, tử vong trên vỉa hè.