Lời khai của nghi can vụ thi thể lìa đầu ở TP.HCM

Công an quận 7 đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao nghi can Trần Huy (SN 1987, quê Lâm Đồng, tạm trú ở địa phương) cho phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi "giết người".



Bước đầu Huy thừa nhận đã ra tay gây ra vụ án mạng thi thể không nguyên vẹn xảy ra chiều 26/9 tại hẻm số 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.



Nạn nhân bị sát hại là ông H.U.V. (SN 1977, ngụ trong con hẻm).

Nghi can Trần Huy khi bị bắt giữ Theo Huy khai, giữa Huy và nạn nhân có quan hệ qua lại với nhau từ trước khi thuê nhà sinh sống trong con hẻm. Hai người có mâu thuẫn, từng nhiều lần cự cãi, thách thức nhau. Chiều 26/9, Huy cầm một con dao qua trước nhà của nạn nhân V. lớn tiếng cự cãi, liên tục đâm chém khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó Huy còn xuống tay khiến thi thể ông V. không nguyên vẹn. Sau khi gây án, Huy cầm dao bỏ chạy về nhà cách đó 50m và cố thủ bên trong. Người dân xung quanh khi chạy ra thì phát hiện sự việc kinh hoàng, thi thể lìa đầu. Khi nhận tin báo, công an đã có mặt, khoanh vùng chừng 1 giờ thì mới khống chế, bắt giữ được Huy. Khám xét nhà Huy, công an đã thu giữ con dao gây án. Cơ quan công an đã kiểm tra, xác định nghi can Huy âm tính với ma tuý, âm tính với Covid-19. Tại thời điểm gây án, Huy không uống rượu bia. "Từ khi bị bắt, Huy tỏ ra hoảng loạn, sau khi trấn tĩnh đã có những khai báo chi tiết. Nghi can nói, không hiểu vì sao lại hành động tàn bạo đối với nạn nhân như thế", cán bộ điều tra cho hay.