Lời khai của Ngân 98 về việc sản xuất, buôn bán hàng giả

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và đang mở rộng điều tra, làm việc với các cá nhân liên quan.

Theo công an, trong quá trình làm việc, Ngân 98 khai quanh co, đổ lỗi cho người khác, nhưng tài liệu và chứng cứ thu thập được cho thấy Ngân là chủ mưu của vụ án.

Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) làm việc với điều tra viên. Ảnh: CA

Ngân 98 khai, các sản phẩm được chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho của hộ kinh doanh ZuBu Shop tại TPHCM do M.T.V. đứng tên. Trong khi đó, trụ sở chính của Công ty TNHH TM-DV ZuBu tại 154 Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội) – do mẹ ruột của Ngân, bà T.T.T. làm giám đốc – chỉ là văn phòng thuê ảo.

Ngân cho rằng, không biết các sản phẩm như viên thảo mộc giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 hay viên rau củ Collagen là hàng kém chất lượng, hàng giả mà tin vào giấy kiểm nghiệm do đơn vị sản xuất cung cấp.