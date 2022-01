Lời khai của cô gái cầm 1,3 tỷ đồng từ kẻ cướp ngân hàng

Trưa 25/1, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Thị Thu Thủy (22 tuổi, trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng) về tội Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thủy là bạn gái của Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải), người gây ra vụ cướp. Hôm 18/1, Nam đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.



Nguyễn Văn Nam. Ảnh: Công an cung cấp.