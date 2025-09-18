Lời kể nhân chứng hé lộ phút kinh hoàng xe tải lao vào chợ, 3 người tử vong

Chiều tối 17/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị hoàn tất việc xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 9 người bị thương xảy ra trên địa bàn xã Lao Bảo.

Xe tải gây tai nạn được lực lượng chức năng niêm phong, đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Ảnh: QT

Theo quan sát của PV, 2 xe cẩu chuyên dụng cũng được điều đến hiện trường, cẩu xe tải gây tai nạn về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Là người trực tiếp chứng kiến cảnh xe tải lao nhanh từ Quốc lộ 9 băng qua tỉnh lộ 586 trước khi đâm vào nhiều người dân, bà Đỗ Thị Châu Cam (SN 1961, trú xã Lao Bảo) cho biết, bà vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc.

Theo bà Cam, bà cùng gia đình mở quầy bán phụ kiện điện thoại ngay ngã 3 tuyến Quốc lộ 9 với tỉnh lộ 586. Sáng cùng ngày, sau khi mở cửa hàng, bà lấy ghế ra ngồi trước quán để chờ khách.

“Vừa ngồi xuống ghế, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc xe tải từ bên kia đường lao nhanh qua khu vực có đông người dân đang dừng bán chuối. Cùng lúc này, nhiều người dân phát hiện sự việc nên la ó thất thanh nhưng không kịp tránh.