Lợi ích của Vitamin C đối với làn da

Collagen là một trong những protein chính trong da và giúp da không bị chảy xệ. Tuy nhiên, càng về già thì cơ chế sản xuất collagen của làn da càng chậm lại. Việc sử dụng các sản phẩm có chứa vitamin C và thoa trực tiếp lên da sẽ giúp sản sinh collagen mới cho da. Đồng thời, vitamin C còn giúp duy trì collagen vốn có và bảo vệ các dưỡng chất quý giá trong da không bị hư hại.

Vitamin C giúp cơ thể sản xuất collagen cần thiết để các vết thương hở đóng vảy và lên da non nhanh hơn. Bạn có thể dùng thực phẩm chức năng, bổ sung thêm chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống hoặc thoa trực tiếp các sản phẩm có chứa vitamin C lên da khi bị thương để nhanh phục hồi.

Làm mờ vết sẹo

Theo các chuyên gia da liễu, những loại gel có chứa vitamin C khi bôi lên da sẽ giúp các vết sẹo phẫu thuật trở nên mờ đi sau một khoảng thời gian. Trong một thí nghiệm với 80 người, một nửa bôi gel vitamin C lên vết thương hàng ngày sau khi vết khâu của họ được tháo chỉ, nửa còn lại không sử dụng sản phẩm. Sau 6 tháng, vết sẹo của những người bôi gel vitamin C mờ hơn so với những người không sử dụng sản phẩm.