Lợi ích của bắp cải tím với sức khỏe tim mạch

Bắp cải tím là một nguồn cung cấp vitamin C và K. Vitamin C và K hoạt động như hàng rào bảo vệ cơ thể trước tác hại của các gốc tự do. Thiếu vitamin C thường dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch và dễ bị nhiễm trùng hơn.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Anthocyanins trong bắp cải tím có khả năng chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn và chống ung thư. Anthocyanins còn làm giãn mạch máu, tăng cường tiểu cầu và lipoprotein, giảm nguy cơ bệnh tim mạch vành.