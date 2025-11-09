Dominik Szoboszlai rất mong chờ được đối đầu với Cristiano Ronaldo lần đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi phát biểu trước trận đấu rằng đội trưởng Bồ Đào Nha là thần tượng của anh. Bây giờ, lời hứa của Ronaldo với ngôi sao Liverpool Szoboszlai nói lên rất nhiều điều.

Cristiano Ronaldo đã hứa sẽ tặng áo đấu cho Dominik Szoboszlai nhưng ngôi sao của Liverpool đã bị đồng đội ở tuyển Hungary lấy mất áo của Ronaldo. Szoboszlai, 24 tuổi, có lần đầu tiên trong sự nghiệp đối đầu với Ronaldo, khi đội tuyển Hungary của anh chào đón Bồ Đào Nha đến Budapest trong trận đấu vòng loại World Cup 2026.

Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng trước Hungary với tỉ số 3-2, trong đó có bàn thắng từ chấm phạt đền của siêu sao 40 tuổi Ronaldo. Sau trận đấu, Szoboszlai muốn đổi áo với Ronaldo, sau khi đã giải thích trước trận đấu rằng Ronaldo là thần tượng của mình.