Lời hứa 20 năm của Larry Berman với 'điệp viên hoàn hảo' Phạm Xuân Ẩn

Phóng viên Robert Sam Anson của tờ Time bị Quân đội miền Bắc Việt Nam bắt ở Campuchia vì tưởng lầm là phi công Mỹ, sau đó được thả. Khi trao bản phân tích chiến dịch xâm lăng Campuchia của Nixon và báo cáo về tình hình tư tưởng lính Việt Nam Cộng hòa cho giao liên Nguyễn Thị Ba, ông Phạm Xuân Ẩn cũng gửi kèm lá thư đề nghị trả tự do cho Anson với nội dung “một người Mỹ tốt từng cứu trẻ em Việt kiều ở Tà Keo”. Hàng chục năm sau Anson mới biết người cứu mình là đồng nghiệp Phạm Xuân Ẩn.

Ước mơ của ông về quan hệ hai nước có thể được nhìn thấy trong mối quan hệ Việt - Mỹ ngày nay. Ông ấy chắc sẽ rất vui mừng khi biết nhiều sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ và trở về quê hương giống như ông đã làm, để đóng góp, xây dựng, phát triển Việt Nam.

PHẠM XUÂN ẨN RẤT VĨ ĐẠI NHƯNG CŨNG RẤT THỰC TẾ

Hiếm có người nước ngoài nào đến Việt Nam hàng chục lần chỉ để tìm hiểu và viết về một người Việt Nam. Ông có cảm thấy mình có duyên với Việt Nam? Ông có dự định thăm Việt Nam nếu còn đủ sức khỏe?

Bạn bè tôi nói rằng kiếp trước tôi là người Việt Nam. Tôi nghĩ là đúng. Tôi có một tình yêu và sự cảm mến đặc biệt dành cho người Việt Nam - những người luôn đối xử rất tử tế với tôi.

Các món ăn yêu thích của tôi cũng đến từ ẩm thực Việt Nam.

Có một căn phòng đặc biệt tại khách sạn Continental dành riêng cho Phạm Xuân Ẩn. Mỗi đêm khi ngủ, tôi dường như cảm nhận được linh hồn của anh ấy. Tôi vẫn đến thăm Việt Nam 2-3 lần mỗi năm.

Một tấm bảng đồng ghi nhớ về Phạm Xuân Ẩn được đặt tại căn phòng 307, lầu 2 của khách sạn Continental. Trong những năm 1960-1975, với vai trò là một phóng viên chi nhánh hãng thông tấn Reuters và sau đó là của Tuần báo Time tại Việt Nam có trụ sở đóng tại khách sạn này, Phạm Xuân Ẩn đã thu thập lượng lớn thông tin tình báo có giá trị đặc biệt quan trọng về các chiến lược chính trị, quân sự của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa nhằm phục vụ cho công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Chúng tôi đang dự kiến thực hiện bộ phim điện ảnh quy mô lớn dựa trên nội dung sách của tôi. Kịch bản thực sự hay và chúng tôi đang cố gắng để bộ phim được gây quỹ và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, với mục tiêu cạnh tranh ở giải Oscar. Tôi mong rằng mình còn sống được tới thời điểm bộ phim hoàn thành.

Tôi cũng đang viết một cuốn sách mới có tên: A Slow Walk with Death: The Lingering Legacy of Agent Orange (Tạm dịch: Bước đi chậm rãi với cái chết: Di sản còn sót lại của chất độc màu da cam). Cuốn sách là nguyên nhân chính khiến tôi thăm Việt Nam và trong tương lai sẽ có nhiều chuyến đi hơn nữa.

Tôi đặc biệt vui mừng khi bản dịch tiếng Việt “Điệp viên hoàn hảo X6” được rất nhiều người Việt trẻ đón đọc, họ cũng hay liên lạc với tôi.

Phạm Xuân Ẩn thực sự là một anh hùng đối với nhiều thế hệ người Việt Nam.

Câu chuyện của Phạm Xuân Ẩn nếu được dựng thành phim sẽ giúp ông được cả thế giới biết đến là một điệp viên có một không hai, đến nỗi cả bạn bè lẫn kẻ thù đều mang lòng kính trọng. Trong cuộc sống, Phạm Xuân Ẩn rất vĩ đại, gần như là một huyền thoại, nhưng ông cũng rất thực tế.

Giáo sư, nhà sử học Larry Berman là Giáo sư Danh dự tại trường Đại học California. Ông đã viết về nhiều chủ đề liên quan tới Việt Nam, trong đó có các sách Hoạch định một thảm kịch: Quá trình Mỹ hóa cuộc chiến tranh tại Việt Nam; Cuộc chiến tranh của Lyndon Johnson: Đường tới ngõ cụt tại Việt Nam; Không hòa bình, Không danh dự: Nixon, Kissinger và sự phản bội tại Việt Nam; Điệp viên hoàn hảo: Cuộc đời hai mặt phi thường của Phạm Xuân Ẩn, Phóng viên Reuters, Time, New York Herald Tribune... & Tướng Tình báo Chiến lược Việt Nam; ZUMWALT: Cuộc đời và Những dấu mốc thời gian của Đô đốc Hải quân Mỹ Elmo Russell Zumwalt, JR. Ông đã đến Việt Nam hơn 30 lần và tin rằng kiếp trước từng sống ở Việt Nam.

Bài phỏng vấn có sử dụng một số tư liệu từ cuốn sách "Điệp viên hoàn hảo: Cuộc đời hai mặt phi thường của Phạm Xuân Ẩn, Phóng viên Reuters, Time, New York Herald Tribune... & Tướng Tình báo Chiến lược Việt Nam".